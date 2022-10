Comunidade em Barra Mansa celebra São Francisco de Assis

Matéria publicada em 30 de setembro de 2022, 18:59 horas

Barra Mansa- Entre os dias 1º a 4 de outubro, a Comunidade São Francisco de Assis, no bairro Paraíso de Cima, Barra Mansa, estará celebrando a festa de seu padroeiro.

Filho de Pedro e Dona Pica Bernardone, Francisco nasceu entre 1181 e 1182, na cidade de Assis, Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João (Giovanni). Mas quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe.

No dia 16 de julho de 1228, Francisco foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais, pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Também foi elevado a padroeiro principal da Itália, em 1939, por Pio XII.

Confira a programação:

01/10 (Sábado) – 09 horas

Celebração da Palavra – Diácono Daniel Cezar

02/10 (Domingo) – 09 horas

Santa Missa – Padre Alex Soares

03/10 (Segunda-feira) – 19h30

Santa Missa – Padre Flávio Aguiar

04/10 (Terça-feira) – 19h30

Missa Solene em Honra ao Padroeiro – Padre Carlos Henrique

Endereço da Comunidade:

Rua Geso Rodrigues, número 150, bairro Paraíso de Cima, Barra Mansa.