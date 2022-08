Comunidade Santa Dulce dos Pobres, em Barra Mansa, celebra Missa da Primeira Santa Brasileira

Matéria publicada em 13 de agosto de 2022, 12:19 horas

Barra Mansa- Neste sábado, dia 13, a Comunidade Santa Dulce dos Pobres, celebrará a Missa em Ação de Graças pelo dia da primeira Santa Brasileira. Localizada no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa, a solenidade será iniciada às 19 horas.

Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, nasceu no dia 26 de maio de 1914, na cidade de Salvador, Bahia. Ao tornar-se religiosa na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, passou a ser chamada de Irmã Dulce, em homenagem a sua mãe. O “Anjo bom da Bahia” consagrou sua vida a Deus servindo aos mais necessitados. No dia 13 de março de 1992, Dulce dos Pobres faleceu em sua casa, no Convento Santo Antônio.

Sua beatificação foi realizada no dia 22 de maio de 2011. A celebração reuniu mais de 70 mil fiéis para a coroação da primeira beata nascida na Bahia. A freira passou a se chamar “Bem-Aventurada Dulce dos Pobres”, tendo o dia 13 de agosto como data oficial de celebração de sua festa litúrgica. No dia 13 de outubro de 2019, em uma cerimônia presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano, Irmã Dulce foi proclamada “Santa Dulce dos Pobres”, tornando-se a primeira santa brasileira.

A Comunidade Santa Dulce dos Pobres está localizada na Estrada do Sobrado, número 276, bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa. Após a Missa, a comunidade irá vender caldos.