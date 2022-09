Comunidades da diocese de BP-VR celebram festa dos Arcanjos

Matéria publicada em 25 de setembro de 2022, 12:41 horas

Volta Redonda e Barra Mansa- No próximo dia 29 de setembro, quinta-feira, as comunidades da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda que possuem os Arcanjos como padroeiro, celebram sua festa litúrgica com programações festivas e religiosas.

As atividades começaram no sábado, 24, e serão prolongadas até a festa dos padroeiros.

Confira as programações:

Comunidade São Miguel Arcanjo e Santa Luzia, Vila Americana, Volta Redonda

26/09 – 19h30, Santa Missa com Padre Jorge Rodrigues.

27/09 – 19h30, Santa Missa com Padre Nilson Santos.

28/09 – 19h30, Santa Missa com Padre Márcio Moraes.

29/09 – 18h30, Missa Solene com procissão -saída Rua Equador (Padre Alexandre)

Festival de Pizza Frita – 24/09, 16 horas às 20 horas (Local: Centro Comunitário)

Comunidade São Miguel Arcanjo, Morada da Granja, Barra Mansa

25/09 – 09 horas, Celebração da Palavra (Diácono Lázaro).

26/09 – 19 horas, Santa Missa (Monsenhor Alércio de Carvalho).

27/09 – 19 horas, Santa Missa (Padre Alex Soares).

28/09 – 19 horas, Santa Missa (Padre Carlos Henrique).

29/09 – 18h30, Santa Missa Solene com carreata (Padre Inácio Lima)