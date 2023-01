Concentração de votos elege deputados estaduais em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2023, 08:09 horas

Dos dez candidatos mais votados, oito têm base eleitoral em Volta Redonda e três foram eleitos

A concentração de votos dos eleitores locais fez a diferença no resultado da eleição para deputado estadual em Volta Redonda Dos dez candidatos mais votados a deputado estadual em Volta Redonda, oito têm base eleitoral na cidade. Juntos, esses oito candidatos locais conseguiram 58,15% dos votos válidos da cidade.

Desses oito, três foram eleitos: Munir Neto, Jari de Oliveira e Gustavo Tutuca. Tutuca, contudo, vai tomar posse e se licenciará de imediato da Alerj para continuar exercendo o cargo de secretário estadual de Turismo.

Munir e Jari, nitidamente, são lideranças políticas com base local: o primeiro teve 76,66% dos 35.677 votos que obteve em Volta Redonda, enquanto o segundo teve 80,74% de seus 27.288 votos na cidade.

Já Gustavo Tutuca, que teve a maior votação geral dos três eleitos (52.976), “garimpou” muitos de seus votos em outros municípios. Volta Redonda contribuiu com 7,64% de sua votação (4.047).

Os dez candidatos mais votados a deputado estadual em Volta Redonda:

Munir Neto (PSD): 27.350

Jari (PSB): 22.032

Renan Cury (Solidariedade): 15.517

Betinho Albertassi (União): 13.122

Nelson Gonçalves (PSD): 5.291 Gustavo Tutuca (PP): 4.047

Zoinho (Pros): 3.536

Marcelo Cabeleireiro (DC): 2.327

Mauricio Batista (União): 2.280

Anderson Moraes (PL): 1.992

Total Votos Válidos: 160.224

Mais votados locais/votos: 58,15%

Os eleitos

Munir Neto é irmão do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e foi secretário municipal de Ação Social em Volta Redonda durante o quarto mandato de Neto e também no início do quinto, saindo apenas para poder disputar a vaga na Assembleia Legislativa, que conquistou pela primeira vez.

Jari Oliveira foi eleito vereador pela primeira vez em 2012, depois de ter sido assessor do ex-vereador Carlos Roberto Paiva, que o incentivou a disputar a cadeira na Câmara Municipal de Volta Redonda quando deixou o legislativo para ser vice-prefeito durante o quarto mandato de Neto. Em 2018, Jari se candidatou a deputado estadual pelo PSB, ficando como segundo suplente, tendo exercido o mandato nessa qualidade por cem dias. Em 2022, foi eleito e assume no dia 1 de fevereiro.

Gustavo Tutuca vai para seu quarto mandato consecutivo de deputado estadual. Ele foi reeleito depois de retornar à Alerj, deixando a secretaria estadual de Turismo, que exerceu até abril. Vai tomar posse e se licencia de imediato, para continuar exercendo o cargo.