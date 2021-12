Concessionária K-Infra instala medidor eletrônico de velocidade em trecho da BR-393 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2021, 15:39 horas

Barra do Piraí- A concessionária K-Infra Rodovia do Aço começou a operar hoje (quarta-feira, dia 29) o equipamento eletrônico de medição de velocidade instalado no Km 274 da pista sentido Sul da BR-393, na localidade conhecida como Curva do Aterrado, em Barra do Piraí.

A solicitação para a instalação do equipamento foi feito em julho deste ano à ANTT e à Polícia Rodoviária Federal (PRF), que no último dia 22 deram a autorização seu funcionamento.

A medida tem o objetivo de aumentar a segurança dos motoristas e usuários da rodovia no trecho. Além de reforçar a sinalização, o medidor de velocidade informa ao motorista a velocidade real no instante em que se prepara para entrar na curva do Km 274, na pista no sentido a Volta Redonda, cujo traçado exige respeito ao limite máximo de 40 km/h.

O novo equipamento tem função informativa e educativa, sem característica de radar para aplicação de multa por excesso de velocidade.

A pista sentido Norte (em direção a Barra do Piraí) já conta com um equipamento eletrônico com função de radar.

Para conscientizar os motoristas e usuários, a Concessionária vem usando, há uma semana, os painéis eletrônicos fixos e móveis na rodovia para informar sobre o novo equipamento instalado no Km 274 e também sobre o limite de velocidade no local.