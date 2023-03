Concessionária tranquiliza população sobre a qualidade da água de Vassouras - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 10:53 horas

Análises laboratoriais, coletadas nos dias 28 e 1º de Março, atestam que as amostras estão dentro dos parâmetros exigidos pelos órgãos fiscalizadores

Vassouras – Após amostras coletadas em nove diferentes localidades, a concessionária responsável pelo fornecimento de água para Vassouras atestou a qualidade da água para consumo no município. A medida foi necessária após a divulgação, em redes sociais, de que a água não estaria própria para o consumo. O Ministério Público acompanhou junto com a Vigilância Sanitária a coleta e análise da água.

As coletas ocorreram nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, em locais previamente indicados pela prefeitura. Na primeira data, as análises foram coletadas em três unidades escolares: Escola Municipal Raul Fernandes; Escola Municipal Prefeito Severino Ananias Dias; e Escola Estadual Thiago Costa. No dia seguinte, nos seguintes pontos: Ciep 297; Creche Municipal Anísio Rosa Souza; Creche Municipal São Vicente; Hospital Universitário; Escola Municipal Magally Sayão; Escola Municipal Giovanni Napoli.

“Essas análises são reportadas rotineiramente aos órgãos fiscalizadores competentes, conforme legislação vigente. A população de Vassouras pode estar tranquila quanto ao consumo de água, seja para uso próprio ou para qualquer outro fim”, explicou Nelson Carvalho, superintendente de Sustentabilidade da Rio+Saneamento. Em nota, a empresa informou ainda que realiza diariamente, em todos os 18 municípios em que atua, centenas de análises laboratoriais que atestam os parâmetros básicos da água: pH, cor aparente, residual de cloro livre, turbidez, além dos microbiológicos (coliformes totais e E. coli).

Entenda o caso

A suspeita sobre contaminação da água surgiu inicialmente por um vereador do município divulgou em suas redes sociais os resultados de uma análise feita pela prefeitura, de um laboratório do Rio de Janeiro. Os vídeos sobre a qualidade da água viralizaram, levando pânico aos moradores da cidade. Segundo a concessionária, a amostra foi colhida de forma suspeita, pois não foi coletado do ponto certo para verificar a qualidade da água. A amostra foi coletada dentro do local e não de uma bica de água da rua, ou seja, do hidrômetro. Qualquer pessoa pode solicitar gratuitamente a análise laboratorial, que ocorre por meio de um laboratório móvel no endereço do cliente. O telefone de contato é 0800 772 1027 e oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp.