Concurso “A Rua do Hexa” tem inscrições prorrogadas em Resende

Matéria publicada em 6 de novembro de 2022, 12:33 horas

Resende- A Prefeitura de Resende prorrogou as inscrições para o concurso “A Rua do Hexa”, que irá eleger e premiar três ruas ou avenidas que estiverem enfeitadas com muita criatividade, organização e limpeza!

Segundo a prefeitura, todas as ruas e avenidas da cidade podem participar. De acordo com o governo municipal, com a prorrogação, para fazer parte do concurso é necessário que o representante do logradouro faça a inscrição presencialmente, até o dia 25 de novembro, na sede da secretaria, localizada na Praça da Bandeira, nº 85, das 12h30 às 17h30.

Para concorrer, o participante deverá ter mais de 18 anos. Será preciso ainda levar cópia da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, além de uma foto da rua que será enfeitada.