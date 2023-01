Concurso da AGU abre pré-inscrições para 300 vagas - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2023, 11:57 horas

Inscrições podem ser feitas até às 18h do dia 7 de fevereiro

A Advocacia-Geral da União (AGU) abriu nesta segunda-feira, 9, as pré-inscrições dos concursos para as carreiras de Advogado da União, Procurador Federal e Procurador da Fazenda Nacional. As pré-inscrições podem ser feitas até às 18h do dia 7 de fevereiro de 2023, na página do Cebraspe, que é a instituição responsável pela logística e aplicação das três provas.

A pré-inscrição será admitida somente via internet e o candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema. As solicitações de pré-inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de pré-inscrição.

Antes de realizar a solicitação de pré-inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. No momento da solicitação da pré-inscrição, o candidato deverá optar por uma cidade de realização da prova objetiva e das provas discursivas. Deverá, entre outros, informar o número do seu CPF e enviar, via upload, fotografia individual.

Os concursos contarão com as seguintes etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; inscrição definitiva, de caráter eliminatório; prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Para participar em quaisquer dos certames, o candidato deve possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovação de, no mínimo, dois anos de prática forense.

Prova

A data prevista para a realização da prova objetiva é 30 de abril para o cargo de Advogado da União, 7 de maio para Procurador Federal e 21 de maio para Procurador da Fazenda Nacional. As provas discursivas acontecerão em junho, para os dois primeiros cargos, e em julho, para o último. Ao todo, serão 300 vagas, sendo cem para cada carreira.