Concurso da Previdência oferece vagas com salário de até R$ 13 mil

Niterói – O Instituto Consulplan, responsável pela organização do novo concurso público da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Niterói (NITERÓI PREV), abriu 69 novas vagas, com formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.932,97 a R$ 12.903,03, acrescida de benefícios como abono-refeição, auxílio-transporte, gratificações por desempenho e adicionais por qualificação.

As provas serão realizadas no dia 22 de junho, prioritariamente na cidade de Niterói, com possibilidade de aplicação em municípios vizinhos, caso haja necessidade.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulplan: www.institutoconsulplan.org.br, no período de 9 de abril a 22 de maio, observando o horário oficial de Brasília.

As taxas de inscrição são de R$ 80,00 para cargos de nível médio e técnico, R$ 100,00 para cargos de nível superior e R$ 150,00 para o cargo de Procurador Autárquico.

Entre os cargos oferecidos, estão:

Procurador Autárquico, com remuneração inicial de R$ 12.903,03;

Analista Previdenciário, Analista de Sistema, Assistente Social, Contador, entre outros cargos de nível superior;

Técnico em Informática e Técnico Previdenciário, para nível médio/técnico.

O concurso público será composto por provas objetivas para todos os cargos, além de prova discursiva e avaliação de títulos para os cargos de nível superior.

Concorrência às vagas reservadas e atendimento especial

Candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência ou pessoas negras e pardas devem indicar essa opção no momento da inscrição e enviar a documentação comprobatória até o dia 23 de maio, por meio de link específico disponibilizado no site do Instituto Consulplan.

Além disso, candidatos que necessitarem de atendimento especial para a realização das provas (como condições específicas de acessibilidade, tempo adicional ou nome social) também devem fazer a solicitação no ato da inscrição, anexando os documentos necessários.

Todos os cargos têm jornada de trabalho de 40 horas semanais, e os candidatos aprovados serão nomeados sob o regime estatutário, conforme legislação municipal vigente.

O edital completo, com todos os detalhes sobre o cronograma, conteúdo programático e requisitos para investidura, está disponível no site do Instituto Consulplan: www.institutoconsulplan.org.br.