Concurso unificado: Justiça Eleitoral oferece mais 23 novas vagas

Nacional – A Comissão do Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral anunciou mudanças no edital publicado no dia 29 de maio (Edital nº 1 – CPNUJE) que aumentam o número total de vagas no concurso de 389 para 412, um acréscimo de 23. As inscrições para o concurso começaram nesta terça-feira (4) e vão até o dia 18 de julho. As provas deverão ser aplicadas em 22 de setembro de 2024.

As alterações trazem a inclusão de cargos e/ou vagas nos Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas, da Bahia, de Mato Grosso do Sul e Goiás, entre outras mudanças.

Onde consultar

O edital do certame pode ser consultado no Diário Oficial da União (DOU) e também na página do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que é a banca organizadora do certame.

A solicitação de inscrição deve ser feita pelo site do Cebraspe e tem o valor de R$ 130,00 para quem quer concorrer ao cargo de analista judiciário e de R$ 85,00 para o cargo de técnico judiciário.

O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), disponível no site do Cebraspe. A GRU Cobrança deverá ser impressa, para o pagamento da taxa de inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de inscrição on-line. O documento pode ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.

O pagamento via Pix deve ser realizado por meio do QR Code apresentado na GRU Cobrança disponibilizada no endereço eletrônico. Confira mais informações sobre os procedimentos de inscrição no edital.

Outras modificações

Além disso, foram feitas revisões relacionadas à necessidade de retificação da jornada de trabalho (de 40 para 30 horas) do cargo de Analista Judiciário, especialidade Serviço Social. O novo edital também substitui a Resolução do TSE nº 21.538/2003 (revogada) pela Resolução TSE nº 23.659/2021, que dispõe sobre a gestão do Cadastro Eleitoral e sobre os serviços eleitorais, referentes ao conteúdo programático.

A retificação faz ainda alterações pontuais como a alteração do número de provas discursivas a serem corrigidas para o cargo de Analista Judiciário, especialidade Tecnologia da Informação, que passa de 30 para 300.