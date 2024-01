Condenado a seis anos de prisão é preso no Santo Agostinho

Volta Redonda – Um homem de 37 anos, condenado por tráfico de drogas, foi preso na tarde desta terça-feira (23) na Rua Jaime Martins, no bairro Santo Agostinho. A prisão foi feita por agentes da 93ª Delegacia de Polícia, orientados pelos delegados Vinícius Coutinho e José Carlos Neto, titular e adjunto, respectivamente.

De acordo com informações da Polícia Civil, o condenado foi preso em flagrante em 2019, quando populares denunciaram a ocorrência de tráfico de drogas em um imóvel da Servidão Valadares, no Volta Grande II. Na época, ele teria confessado a atuação no tráfico e disse que estava fazendo “correria” para conseguir dinheiro, já que estava desempregado.

No interior da casa foram encontradas 36 embalagens de maconha, 25 pinos de cocaína e R$8 em espécie. O mandado de prisão cumprido pelos policiais da 93ª DP foi expedido no dia 8 de janeiro deste ano.