Condenado por estupro é preso no Retiro, em Volta Redonda

Volta Redonda – Agentes da 93ª Delegacia de Polícia Civil prenderam um homem de 37 anos, condenado à 8 anos e 2 meses de prisão por estupro. Ele foi preso nesta sexta-feira (31), na Rua Rubi, no bairro Retiro, em Volta Redonda, quando os agentes cumpriram um mandado de prisão expedido no dia 29/05/2024 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

