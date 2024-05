Volta Redonda – Agentes da 93ª Delegacia de Polícia prenderam na tarde desta sexta-feira (3) um homem de 24 anos, condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas. O mandado de prisão foi expedido no dia 26 de abril pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

You may also like