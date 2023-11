Condomínio Industrial de BM deve gerar 4 mil empregos

Barra Mansa – O secretário de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Daniel Maciel, disse que a receptividade do Condomínio Industrial do município, lançado oficialmente na abertura da Flumisul, está sendo muito boa. Segundo ele, a expectativa é que as empresas instaladas no local gerem quatro mil empregos diretos.

O secretário disse que as indústrias, além de pagarem salários médios maiores que os de outros segmentos econômicos, trazem dinheiro “de fora” para o município, aumentando o dinamismo da economia local:

— Quando um comerciante vende uma mercadoria, o dinheiro que ele recebe vem de uma pessoa que mora na própria cidade ou na região. Assim, o dinheiro que já existe na cidade está circulando. Já quando uma indústria vende um produto, na maioria das vezes o dinheiro vem de fora do município. Com esse faturamento, ela paga seu empregado, que aí faz compras no comércio local com dinheiro que veio de fora. Isso aumenta a riqueza local – disse Maciel.

Terrenos do condomínio industrial serão customizados

O presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Bruno Paciello, afirmou que os terrenos do condomínio industrial serão customizados para se adequarem às necessidades de cada empresa que os adquirir.

Por isso, segundo ele, é importante que os interessados procurem a Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa para discutirem sua necessidades.

Flumisul: Firjan fomenta competitividade e desenvolvimento regional na maior feira multissetorial

O presidente da Firjan Sul Fluminense, Henrique Nora Júnior, subiu ao palco da cerimônia de abertura da 22ª edição da Flumisul (Feira de Negócios do Sul Fluminense), na noite da última quarta-feira (22), em Barra Mansa. A maior feira multissetorial do estado do Rio de Janeiro, que conta com patrocínio da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, acontece até sábado (25/11), no Parque da Cidade.

Epicentro de oportunidades e inovações, durante a abertura foi lançado, pela Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, o Condomínio Industrial – um empreendimento estrategicamente localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra. Com uma área de 700 mil metros quadrados, o condomínio também contará com um terminal ferroviário, contribuindo para a geração de empregos e impulsionando a economia local.

“A Flumisul é mais do que uma feira comercial; é um reflexo do dinamismo e da vitalidade do Sul Fluminense. Juntos, construímos um espaço onde as empresas locais podem mostrar seu potencial, estabelecer conexões estratégicas e impulsionar a economia regional”, ressaltou Henrique Nora Júnior, demonstrando o apoio da Firjan no fortalecimento do Sul Fluminense como um polo de inovação e crescimento sustentável.

Durante os dias da feira, até 25 de novembro, os estandes da Firjan SESI e Firjan SENAI oferecem aos visitantes a oportunidade de conhecer de perto iniciativas que promovem inovação e conectam aprendizado e desenvolvimento econômico. A presença dos sindicatos Metalsul e Sinduscon-SF (Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário do Sul Fluminense) reforça o compromisso da Firjan em apoiar setores-chave da economia local: metal mecânico e construção civil, pilares do crescimento e da competitividade.

“A Firjan continuará a desempenhar um papel fundamental no apoio ao crescimento econômico sustentável da região. Estamos comprometidos em fomentar parcerias estratégicas para impulsionar a inovação e a competitividade empresarial”, afirma Nora.

Fortalecimento de entidades

A presidente do Sinduscon-SF, Elissandra Cândido, observou uma transformação notável nesta 22ª edição, em que “a Flumisul passou de uma predominância comercial para uma reintegração bem-sucedida entre comércio e indústria”.

A empresária destacou duas conquistas neste evento: “Em primeiro lugar, a parceria estabelecida com o Metalsul fortalece nossas entidades, como uma união coesa na cadeia produtiva. Apesar de atuarmos em setores distintos, a sinergia entre construção civil e metalmecânico é fundamental. Essa colaboração proporciona benefícios mútuos e valoriza nossas respectivas contribuições para o desenvolvimento da região”.

Outro ponto crucial para Elissandra é a ênfase na valorização de cada cidade dentro da base de atuação. “Reconhecemos a importância de nos apresentarmos em outras localidades da base sindical. Participar de feiras em diferentes municípios fortalece nossa presença e abre portas para oportunidades de networking. Estamos não apenas fortalecendo nossas entidades, mas também contribuindo para o crescimento e desenvolvimento econômico de toda a região”, reforçou.

Segundo o presidente do Metalsul, Jairo Rodrigues Júnior, o aumento da competitividade é protagonista no evento, de forma a criar um ambiente de negócio favorável e o fomento da indústria local para o desenvolvimento regional.

“Entendemos que a Flumisul visa aproximar as empresas de pequeno, médio e grande porte dos grandes players da nossa região. Tem a oportunidade de gerar negócios e construir relacionamento entre fornecedores locais e grandes indústrias. Também é um momento propício para atração de novos associados e novas empresas que são de fora do município e da região. Graças à Lei 8.960 e à Lei 6.979 haverá redução tributária de ICMS, atraindo possíveis investidores para os municípios”, pontuou Jairo.