Condutor alcoolizado é flagrado pela PRF na BR-393, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou um condutor alcoolizado, que completará 25 anos na segunda-feira (31), na BR-393, neste domingo (30). A PRF abordou o veículo Fiat Uno de placas do Rio de Janeiro, durante fiscalização de rotina, na altura do km 275, da rodovia, na altura do distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

Durante a abordagem, o condutor declarou que teria ingerido cerveja durante a madrugada em uma festa em Volta Redonda. Dentro do veículo foi encontrada uma lata de cerveja aberta indicando consumo.

Após ser realizado o teste com o etilômetro resultou teor de 0.36 mg/l, miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

O veículo foi autuado e apreendido, depois removido para o pátio conveniado PRF por estar com licenciamento atrasado desde 2009.

O condutor ileso foi encaminhado para 88ª DP para registro da ocorrência e demais procedimentos legais.