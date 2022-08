Condutor com CNH suspensa é flagrado na Dutra

Matéria publicada em 28 de agosto de 2022, 09:30 horas

Piraí – Durante fiscalização de combate ao crime no km 227 da Dutra, no posto PRF de Caiçara, em Piraí, uma equipe abordou um veículo I/BMW 328I 3A51, com placas de São Paulo. A ação foi neste sábado (27).

Ao serem realizadas as consultas de praxe foi constatado haver suspensão do direito de dirigir para o condutor, de 41 anos, e também um Mandado de Prisão em aberto por não pagamento de pensão alimentícia.

Ao ser conduzido à 94ª DP (Piraí) foi verificado já haver um Contra Mandado impedindo a prisão do indivíduo. Mas, por estar dirigindo com a CNH suspensa, o homem foi detido por cometer crime de trânsito de menor potencial ofensivo. Foi lavrado TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e o homem assinou se comprometendo a comparecer em juízo quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

Foi aplicada a devida multa de trânsito por dirigir com CNH suspensa no valor de R$ 880,41 e o veículo foi liberado para ser conduzido por outra pessoa devidamente habilitada.