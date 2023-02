Condutor é flagrado com carro furtado em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 19:28 horas

Barra Mansa – Um jovem de 22 anos foi detido após ser flagrado nesta sexta-feira (3), por policiais rodoviários federais com um carro furtado, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Ele conduzia um Ford Ka com registro de furto em Campo Grande, no Rio de Janeiro. O crime teria acontecido em setembro do ano passado.

O condutor foi abordado por policiais que faziam ronda na altura do Km 289, na Vila Pombal.

O veículo, com placas de Joinville (SC), foi vistoriado e os policiais notaram que ele havia sido fabricado em 2015, mas no documento apresentado pelo motorista indicava o ano de 2018. Os agentes então constataram que vários itens de identificação estavam adulterados e de que o carro era um clone.

O jovem contou que comprou o carro há pouco tempo através de uma rede social, mas que não teria mais o contato do vendedor. O valor de venda teria sido R$ 9 mil e uma motocicleta Honda/CG 160 Fan. O caso foi encaminhado para a delegacia de Barra Mansa (90ª DP).