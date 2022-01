Condutor é flagrado na Dutra com CNH suspensa

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2022, 19:09 horas

Barra Mansa- Por volta das 17h30 de hoje, na altura do km 276 da Dutra, em Barra Mansa, uma equipe da 7ª Delegacia de Polícia Federal(PRF), durante uma ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, abordou um veículo PEUGEOT/2008 modelo ALLURE AT, com placas de Cosmopolis, São Paulo e habilitação suspensa.

Segundo informações da PRF, ao ser realizada conferência da documentação apresentada foi constatada suspensão da Carteira Nacional de Habilitação(CNH) do condutor de 65 anos, de 14/12/2021 a 14/06/2022.

Após caracterizando o crime de trânsito previsto no artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro(CTB) – Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código: Penas – detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

Segundo a PRF, por ser considerado crime de menor potencial ofensivo, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), tendo o condutor assinado se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

A PRF informou que além do TCO, foi aplicada a devida multa de trânsito por conduzir com CNH suspensa, no valor de R$ 880,41, e o veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado para conduzi-lo.