Condutor embriagado é preso pela PRF em Angra dos Reis

Matéria publicada em 23 de abril de 2023, 19:41 horas

Angra dos Reis – Um condutor de 63 anos foi preso por dirigir embriagado, na tarde desse domingo (22), na altura do km 530 da rodovia Rio Santos, próximo ao bairro do Perequê, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a denúncia foi enviada por vídeo, gravada por um condutor que vinha logo atrás e avistou um Ford Ecosporte andando em zigue-zague pela pista. A equipe se deslocou e conseguiu abordar o condutor que confessou ter consumido bebida alcoólica. No teste do barômetro foi registrado o índice de 0.70 mg/L, mais do que o dobro necessário para ser considerado crime (0.30 mg/L).

O condutor e o veículo foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Angra dos Reis. Ele responderá pelo crime de direção perigosa e embriagues ao volante.