Condutor fica ferido ao bater carro contra defensa metálica na Dutra

Barra Mansa – Um motorista de 36 anos ficou ferido após colidir contra a defensa metálica na lateral da Rodovia Presidente Dutra, na altura do Km 292, no sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa. Acidente aconteceu no final da tarde de sábado (16).

Ele informou aos policiais que teria sido fechado por um caminhão no momento do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele se recusou a fazer o teste do etilômetro, sendo multado em R$ 2.934,70 e podendo ter a suspensão do direito de dirigir.

Apesar de ter dispensado incialmente a necessidade de atendimento médico, o condutor mais tarde informou que estava sentindo dores do peito e foi socorrido pela equipe de resgate da CCR para a Santa Casa de Barra Mansa.