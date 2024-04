Condutor fica gravemente ferido após capotar com carro na Dutra, em Barra Mansa

Barra Mansa – Um homem de 58 anos capotou com o carro, na manhã deste sábado (6), no Km 280 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, logo após a saída do bairro Bocaininha, em Barra Mansa. O motorista, que era o único ocupante do veículo, não estava utilizando cinto de segurança e foi arremessado para fora do carro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu com um barranco à margem da via, chegando a capotar após o impacto. O carro ficou capotado no meio da pista. A vítima foi socorrida e levada com ferimentos graves para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

Ainda de acordo com a PRF, no hospital, foi confirmado que o homem apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica.

Além disso, os agentes da PRF verificaram que o licenciamento do veículo estava vencido e que os quatro pneus estavam em mau estado. Diante das infrações, foram aplicadas multas por embriaguez ao volante, falta do uso do cinto de segurança, licenciamento vencido e pelo mau estado dos pneus, totalizando o valor de R$ 3.618,63. O veículo foi removido para o pátio da PRF e o condutor terá sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.