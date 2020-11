Condutor não habilitado é flagrado com excesso de passageiros na Dutra, em Resende

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 07:41 horas

Homem, de 31 anos, foi abordado pela PRF no km 304 com mais 8 pessoas dentro de um veículo para 5 ocupantes

Resende – Um homem, de 31 anos, foi flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite de domingo (15) em Resende, transitando com excesso de passageiros dentro de um Fusca, na altura do km 304 da Dutra. O condutor, segundo os agentes, seguia viagem com mais 8 pessoas dentro do veículo, para 5 ocupantes.

De acordo com os agentes, equipe de reforço da 7ª DEL PRF fazia ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, quando, por volta das 20h, abordou o condutor que seguia pela pista auxiliar, saindo de Resende, para acessar a rodovia, com as lanternas apagadas, o que chamou a atenção dos policiais. A PRF afirma que apesar de já ser noite, apenas o farol direito do veículo estava funcionando. Desta forma, para evitar que o veículo entrasse na pista principal, com risco de provocar um acidente, a equipe posicionou a viatura na alça de acesso à rodovia, e abordou o motorista.

A PRF afirma que o condutor informou que não era habilitado, o que foi confirmado após pesquisa nos sistemas policiais. Além disso, segundo a PRF, foi verificado que o veículo estava com licenciamento atrasado, com o último exercício registrado em 2017. Dentro do veículo foram encontrados 9 ocupantes, sendo o condutor, sua esposa e mais 7 crianças no banco traseiro (as crianças eram filhos e sobrinhos do casal).

O casal informou aos agentes que são residentes do bairro Surubi, em Resende, e estariam levando os sobrinhos de volta pra casa deles, na Fazenda da Barra, também em Resende. Diante das constatações, foram aplicadas as devidas multas no valor total de R$ 1.434,20; e o veículo foi recolhido ao pátio para regularização.