Condutor sem CNH é alcançado pela PRF após perseguição na BR-393, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 15:47 horas

Barra do Piraí – Um condutor, de 42 anos, que não possuía CNH, foi alcançado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), após perseguição na BR-393, na altura do km 280, em Barra do Piraí, neste sábado (29). A equipe da PRF compareceu na localidade para averiguar denúncia de possível tentativa de invasão de faixa de domínio da Rodovia Lucio Meira.

Segundo a PRF, a equipe se deparou com um veículo Fiat/Siena Elx Flex, cor cinza e placas do Rio de Janeiro/ RJ, que pertencia a outra pessoa e estava com a documentação “licenciamento” vencida, parado no acostamento próximo ao local. O condutor ao perceber a presença da viatura PRF, empreendeu fuga em alta velocidade efetuando diversas ultrapassagens pelo acostamento e em diversos outros trechos proibidos pela sinalização, além de forçar ultrapassagem sobre outros veículos, obrigando os outros condutores a desviarem pelo acostamento e até fora da rodovia, quase provocando acidentes na tentativa de evadir-se, sendo alcançado em uma rua já no interior do bairro Califórnia.

Diante dos acontecimentos e das informações obtidas foi lavrado “TCO”, onde o condutor se comprometeu a comparecer em juízo quando solicitado para esclarecimentos e procedimentos. Ele responderá por dirigir veículo em via pública sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, sendo que a pena é de seis meses a um ano de detenção ou multa.

O proprietário do veículo compareceu ao posto da PRF na tentativa de liberar o carro, porém ao se identificar, também foi autuado e lavrado o segundo “TCO”, onde o proprietário se comprometeu também a comparecer em juízo quando solicitado para os procedimentos legais. Ele responderá pelo crime de trânsito revisto no Art. 310 CTB, de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. As penas são de detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

O veículo foi apreendido e conduzido ao pátio PRF, onde só será liberado após a sua devida regularização. Devido as infrações e respetivas autuações, o veiculo possui um passivo de multas no valor de R$ 6.879,97.

Também já no posto PRF, o condutor foi reconhecido por outros policiais por participar de grupos em outras tentativas de invasão de faixas de domínio da rodovia na região do bairro Califórnia.