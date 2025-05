“Conexão Ibratec” oferece capacitação para pequenas empresas se tornarem fornecedoras do governo

Estado do Rio – O Sebrae Rio e a Agência de Desenvolvimento Regional Centro Sul Fluminense, promoverão, nesta quinta-feira (8), um evento em parceria com o Instituto Brasileiro de Tecnologia (Ibratec) com o objetivo de impulsionar a economia de toda a região Centro Sul. O “Conexão Ibratec: Oportunidades de Fornecimento”, acontecerá na sede do Sicredi, das 9h às 13h, e terá como foco principal apresentar um panorama de oportunidades de negócios para as micro e pequenas empresas da região, possibilitando que se tornem fornecedoras qualificadas para a administração pública. A presidente do Ibratec, Aline Felix, fará uma rodada de capacitação para as micro e pequenas empresas em Três Rios.

“A iniciativa visa estreitar laços entre o setor produtivo de base e instituições de grande porte, fomentando a cadeia de suprimentos local e impulsionando o desenvolvimento econômico sustentável. Durante o evento, o Ibratec apresentará suas demandas concretas de fornecimento, detalhando os requisitos técnicos e os processos para que as empresas interessadas possam se habilitar como parceiras estratégicas”, explicou a presidente do Ibratec, Aline Félix.

O coordenador regional do Sebrae Rio na região Centro-Sul, Jorge Pinho, ressaltou a importância das articulações para o desenvolvimento econômico da região.

“Temos conseguido articular pontes importantes entre grandes instituições e os pequenos negócios da região, gerando desenvolvimento, renda e visibilidade para quem está na base da nossa economia. Eventos como este são fundamentais para as micro e pequenas empresas”, destacou Jorge Pinho.

A programação do “Conexão Ibratec” é gratuita e inclui, além da apresentação de oportunidades, uma rodada de capacitação promovida pela própria Aline Félix, especialista no terceiro setor, que conduzirá uma palestra detalhada sobre o universo das compras públicas e o processo de cadastramento no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores).

“O conhecimento técnico e a experiência da Aline em gestão e processos voltados para o desenvolvimento e a formalização de parcerias estratégicas serão compartilhados com os participantes, oferecendo ferramentas valiosas para que as micro e pequenas empresas possam ampliar seus horizontes de atuação e acessar novos mercados, incluindo o setor governamental. A presença de uma profissional com seu perfil reforça o compromisso do evento com a qualificação e o preparo dos empreendedores locais para os desafios e oportunidades do mercado”, completou Jorge Pinho.

Serviço

Evento: “Conexão Ibratec: Oportunidades de Fornecimento”

Data: 08 de maio Horário: Das 9h às 13h Local: SICREDI – Rua Duque de Caxias, 502 – Centro – Três Rios/RJ

Inscrições: Gratuitas