Conferência Municipal de Quatis inicia nesta sexta-feira (28)

Quatis – Na próxima sexta-feira (28) inicia a Conferência Municipal da Cidade de Quatis. O evento que se estenderá até sábado (29), vai acontecer na Câmara Municipal da cidade e contará com uma programação com palestras e atividades. O objetivo é debater propostas sobre o desenvolvimento urbano do município, através do tema “Construindo a Política Municipal de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para uma cidade inclusiva, democrática, sustentável e com justiça social”. O evento é gratuito e aberto à população.

Confira a programação completa:

28 de junho

18h às 22 horas

18h – Abertura oficial

18h30 – Palestra Magna: “O desenvolvimento Urbano e os Desafios de Quatis”

19h30 – Painel 1: Articulação entre os Principais Setores Urbanos e o Planejamento das Políticas Públicas

20h30 – Debates e Perguntas

21h30 – Encerramento do primeiro dia

29 de junho

13h às 18 horas

13h – Abertura do segunda dia

13h30 – Divisão para os Eixos de discussão

15h – Intervalo

16h30 – Debates Finais e Eleição de delegados para a Etapa Estadual

17h30 – Encerramento da Conferência