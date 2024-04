Confiança do consumidor aumenta em março, diz pesquisa do IFec RJ

Estado do Rio – A confiança do consumidor da região metropolitana do Rio aumentou em março, se comparada com fevereiro. Segundo sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, feita entre os dias 11 e 13 de março, com 948 entrevistados, mostra que o índice geral subiu de 129,2 pontos para 133.

Tanto o índice de situação presente quanto o indicador futuro apresentaram alta. A confiança no presente foi de 122,6 pontos, em fevereiro, para 123,5 em março. Os gastos com bens duráveis foram o destaque, com 137,8 pontos, contra 131,6 da pesquisa anterior.

Na situação futura, março registrou 139,3 pontos. Em fevereiro a confiança do consumidor era de 133,6. Os subíndices confiança no emprego, renda familiar e gasto com bens duráveis apresentaram altas significativas de um mês para o outro. Em março, a confiança no emprego ficou em 154,9 pontos, contra 150,1 de fevereiro. Já a renda familiar foi de 126,2 para 132,7 pontos. Os gastos com bens duráveis subiram de 124,6 na pesquisa anterior para 130,3 pontos na atual sondagem.