Confiança do empresário do comércio cresce 0,7%

Brasília – O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) cresceu 0,7% em outubro na comparação com setembro. A alta veio depois de duas quedas consecutivas do indicador, medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Com o resultado, o Icec chegou a 129,7 pontos em uma escala de zero a 200 pontos. A alta foi puxada pela confiança no presente e pelas expectativas em relação ao futuro, ambas com alta de 0,9%.

Os componentes que mais contribuíram para a alta do Icec foram as condições atuais da economia (3,8%) e as expectativas em relação à economia (2%).

As intenções de investimentos tiveram queda de 0,3%, devido ao recuo de 1% na contratação de funcionários e nos investimentos nas empresas.

Na comparação com outubro de 2021, o Icec subiu 8,8%, com altas de 13,4% na percepção sobre as condições atuais, de 5,5% nas expectativas e de 9,2% nas intenções de investimentos.

Fonte: Agência Brasil*