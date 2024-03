Confiança empresarial indica melhoria em fevereiro, mas com ressalvas

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), registra alta no mês de fevereiro. Com isto, esta é a segunda alta consecutiva do indicador.

O bom desempenho do índice se deve a uma percepção positiva dos empresários do comércio acerca da economia atual e das expectativas futuras. Porém, ainda que tenha apresentado melhoria com relação ao mês anterior, é válido mencionar que o índice se encontra em um patamar baixo, o que revela que os varejistas estão apenas menos pessimistas. Esta categoria de profissionais ainda não está completamente satisfeita com a economia e com o comércio.

Este cenário fica mais evidente com o não aproveitamento dos empresários em obter crédito para investir. Isto ocorre diante da inadimplência das empresas acima do nível observado no ano anterior e maiores dificuldades dos estabelecimentos arcarem com seus compromissos.

Assim, vê-se com cautela a alta observada na confiança empresarial em fevereiro de 2024.

Os dados podem ser acessados através da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Fonte: Brasil 61