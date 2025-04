Confira a escalação do Voltaço para enfrentar o Novorizontino

Volta Redonda – Pela segunda rodada da Série B do Brasileirão, o Volta Redonda enfrenta o Novorizontino neste sábado (12), às 19h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior paulista.

A equipe comandada pelo técnico Rogério Correa já está escalada e entra em campo com Jean Drosny, Ynaí, Gabriel Pinheiro, Fabrício, Bruno Barra (C), Sanchez, Robinho, Pierre, Vitinho, Lucas Tocantins e Hyuri. Para o banco de reservas foram escalados Avelino, Bruno Santos, PK, Lucas Adell, Caio Roque, Marquinhos, Henrique Silva, Du Fernandes, Mirandinha e André Luiz. Ainda no Departamento Médico estão os atletas MV, Matheus Lucas e Juninho.

O Novorizontino entra em campo com Airton Michellon, Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick, Jean Irmer, Luís Oyama, Matheus Frizzo, Robson (C), Dantas, Waguininho e Patrick Brey. O time é comandado pelo técnico Umberto Louzer. No banco de reservas estão Jordi, Pablo Dyego, Lucca, Bruno José, Léo Tocantins, Óscar Ruiz, Marlon, Igor Formiga, Renato Palm, Léo Natel, Fábio Matheus e Nathan Fogaça.