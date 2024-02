Confira a programação completa do Carnaval de Barra do Piraí

Barra do Piraí – A cidade de Barra do Piraí traz diversas atrações neste Carnaval 2024, com a festa no município seguindo até terça-feira (13). O campo do Central Sport Clube, em Nossa Senhora de Santana, também irá receber shows dos artistas Marvvila, Tiee, Arlindinho e Lexa.

O município também conta com vários blocos de rua para animar ainda mais os foliões.

Confira a programação:

BARRA DO PIRAÍ

10/02 – Sábado

20H – Show de abertura com bandas regionais

Maryvila

Local: Campo do Royal Sport Clube

11/02 – Domingo

18H – Matinê infantil

Show de abertura com bandas regionais

Tiee

Local: Campo do Royal Sport Clube

12/02 – Segunda

20H – Show de Abertura com bandas regionais

Arlindinho

Local: Campo do Royal Sport Clube

13/02 – Terça

20H – Show de abertura com bandas regionais

Lexa

Local: Campo do Royal Sport clube

Blocos

10/02 – Segunda

21h – Bloco das piranhas

Local – Largo da Feira

07/02 – Quarta

20h – Barra fitness

Local – Pista de Skate

21h – Blocentral

Local – Central Sport Clube

08/02 – Quinta

10h – Badopirei

Local – Largo da Feira

17h – Bandalheira

Local – Central Sport Clube

21h – Conto do vigário

Local – Largo da Feira

22h – OF Samba

Local – Oficina Velha

09/02 – Sexta

22h – Bloco do hulk

Local – Metalúrgica

10/02 – Sábado

18h – Bloco da Maia

Carnafit

20h| largo da feira

Flamengo

21h | largo da feira

Ipiabas

11/02 – Domingo

15h – Bloco da beata

Local – Guararema

16h – Мамље Quero Brincar

Local – São João

12/02 – Segunda

22h – Vai Kem Ker

Local – Largo da Feira

23h – Cem compromisso

Local – Largo da Feira

13/02 – Terça

20h – Balango do areal

Local – Largo da Feira