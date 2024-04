Volta Redonda – A segunda rodada da XIX Copa Diarinho de Futsal agitou o final de semana nos ginásios de Volta Redonda. No sábado (13) e domingo (14), as redes balançaram nas 121 partidas disputadas nas categorias Sub 11 (Séries Prata e Ouro) e Sub 7 (Série Ouro). Os jogos aconteceram nos bairros Açude, Santo Agostinho, Siderlândia, Três Poços, Vila Rica-Tiradentes, 249 e Retiro.

