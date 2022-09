Confira algumas das vagas de emprego disponíveis na região

Matéria publicada em 30 de setembro de 2022, 17:02 horas

Sul Fluminense – Foram divulgadas novas oportunidades de emprego pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) nesta semana. Confira as cidades da região com vagas disponíveis. Para mais informações sobre as vagas, siga os links disponibilizados.

VOLTA REDONDA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/RECEPÇÃO

https://indeedhi.re/3fwucmZ

RECEPCIONISTA

https://indeedhi.re/3E7BebU

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

https://indeedhi.re/3Smys6N

BARRA MANSA

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

https://indeedhi.re/3ftJKIb

RESENDE

AJUDANTE DE OBRA

Masculino; Experiência na carteira; Morador de Resende.

ALMOXARIFE DE OBRA

Masculino; Experiência na área; Morador de Resende.

APONTADOR DE OBRA

Masculino; Experiência na área de obras; Morador de Resende.

ASSISTENTE DE LOJA Extra Natal

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Morador de Resende.

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Masculino; Experiência com recebimento e armazenamento de carga; Morador de Resende.

CARPINTEIRO

Masculino; Experiência na Carteira; Morador de Resende.

CONFEITEIRO

Feminino/Masculino; Experiência na área de confeitaria; Morador de Resende.

DIVULGADOR

Feminino/Masculino; Trabalhar na área de vendas/captação de clientes; Morador de Resende.

ELETRICISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Masculino; Experiência em outras empresas de Ônibus; CNH D; Morador de Resende.

ENCANADOR

Feminino/Masculino; Experiência com tubulação em aço e inox; CNH B; Morador de Resende.

ENCANADOR (TEMPORÁRIO)

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência de 6 meses na área; Morador de Resende/Itatiaia/Penedo.

ESTÁGIO DE ENGENHARIA CIVIL

Feminino/Masculino; Cursando Superior em Engenharia Civil; Morador de Resende.

FISCAL DE LOJA

Masculino; Experiência na área de 1 ano na carteira; Morador de Resende.

FONOAUDIÓLOGO

Feminino/Masculino; Curso Superior de Fonoaudiólogia e Audiológia; Morador de Resende até Volta Redonda.

MONTADOR DE PRODUÇÃO

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência em montagem de equipamento industrial e CNH B; Morador de Resende até Volta Redonda.

MOTORISTA CNH B COM REMUNERAÇÃO

Masculino; Morador de Resende.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Masculino; Ensino Médio Completo; Com Curso e Experiência; Morador de Resende.

PADEIRO

Masculino; Experiência com Padaria; Morador de Resende.

PEDREIRO

Masculino; Experiência na carteira; Morador de Resende.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO

Masculino; Técnico em Edificação; Experiência na área; Morador de Resende.

VENDEDOR COM EXPERIÊNCIA EM FRETE

Feminino/Masculino; Com Experiência na área de venda de frete (mudança); Morador de Resende até Volta Redonda.

VENDEDOR INTERNO

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Morador de Resende.

VENDEDOR INTERNO

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área de vendas; Morador de Resende.

VENDEDOR INTERNO Extra Natal

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área de vendas; Morador de Resende.

Para se candidatar a qualquer uma destas vagas basta seguir o link para o site da prefeitura de Resende: https://resende.rj.gov.br/sine-resende