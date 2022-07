Confira algumas das vagas de emprego disponíveis na região

Matéria publicada em 29 de julho de 2022, 17:33 horas

Sul Fluminense – Foram divulgadas novas oportunidades de emprego pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) nesta semana. Confira as cidades da região com vagas disponíveis. Para mais informações sobre as vagas, siga os links disponibilizados.

VOLTA REDONDA

AUXILIAR DE MEDIÇÃO

https://br.indeed.com/viewjob?jk=0d1148c4b09c30e7&tk=1g92q170kim9l800&from=serp&vjs=3

AUXILIAR DE VENDAS

https://br.indeed.com/viewjob?jk=7f21ecd28ca0242c&tk=1g92q170kim9l800&from=serp&vjs=3

BARRA MANSA

AUXILIAR DE FATURAMENTO

https://br.indeed.com/viewjob?jk=78e2d6c6d38efae6&tk=1g92q170kim9l800&from=serp&vjs=3

PINHEIRAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

https://br.indeed.com/viewjob?jk=27caa2ed84c1c51f&tk=1g92q170kim9l800&from=serp&vjs=3

RESENDE

CAMAREIRO

Masculino; Experiência em Hotel; Morador de Resende/Itatiaia/Penedo.

PRODUÇÃO

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; CNH B e experiência na área de produção; Morador de Itatiaia até Volta Redonda.

RECEPCIONISTA/GERENTE DE POUSADA

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Com experiência de 2 anos na área; Morador de Resende.

TÉCNICO EM CFTV

Masculino; Configurar, acompanhar e realizar manutenção de equipamentos de videomonitoramento, com cabe e sem; Experiência de 1 a 2 anos na área; Morador de Resende.

VENDEDOR DE CARTÃO

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Morador de Resende.

Para se candidatar a qualquer uma destas vagas basta seguir o link para o site da prefeitura de Resende: https://resende.rj.gov.br/sine-resende