Confira algumas das vagas de emprego disponíveis na região

Matéria publicada em 12 de agosto de 2022, 17:07 horas

Sul Fluminense – Foram divulgadas novas oportunidades de emprego pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) nesta semana. Confira as cidades da região com vagas disponíveis. Para mais informações sobre as vagas, siga os links disponibilizados.

VOLTA REDONDA

RECEPCIONISTA – VILA SANTA CECÍLIA

https://indeedhi.re/3JQUiMu

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SÃO JOÃO

https://indeedhi.re/3SPMLBx

BARRA MANSA

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

https://indeedhi.re/3QndxQ9

RESENDE

AGENTE COMERCIAL I – LEITURISTA

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área; Morador de Resende.

AJUDANTE DE COZINHA

Feminino; Ensino Fundamental Completo; Morador de ITATIAIA.

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Conhecimento em Pacote Office (Excell e Word); Morador de Resende.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Feminino/Masculino; Ensino Fundamental Completo; NR33, NR 35 e CNH B; Experiência na área; Morador de Resende/Quatis/Porto Real/Barra Mansa.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG)

Masculino; Ensino Fundamental Completo; Experiência na área; Morador de Resende.

CALDEREIRO

Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área e curso de NR13; Morador de Itatiaia até Volta Redonda.

CONSULTOR DE VENDAS

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Com experiência em vendas e CNH B; Morador de Resende/Barra Mansa/Volta Redonda.

CONSULTOR DE VENDAS

Feminino; Ensino Médio Completo; Com Curso de Moda ou Consultoria de Imagem; Morador de Resende/Porto Real.

CONSULTOR DE VENDAS

Feminino; Curso Superior Completo; Experiência de 2 anos; Morador de Resende e Cidades Vizinhas.

ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área de elétrica de autos; Morador de Resende/Itatiaia/Porto Real.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO

Feminino/Masculino; Experiência e Curso de NR10; Morador de Resende e proximidades.

EMPREGADA DOMÉSTICA

Feminino; 1 ano de experiência; Morador de Resende/Quatis/Porto Real/Itatiaia.

ENTREGADOR

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; CNH AB e Curso MOPP; Morador de Resende.

FAXINEIRA

Feminino; Experiência na área; Morador de Resende.

GARÇOM

Masculino; Experiência na área; Morador de Resende.

IMPRESSOR (ARTE FINALISTA)

Feminino/Masculino; Ensino Médio/ Técnico; Experiência na área e Curso de Corel Draw e Photoshop; Morador de Resende.

MECÂNICO INDUSTRIAL

Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área e CNH B; Morador de Resende.

MEIO OFICIAL (FAZ TUDO)

Masculino; Trabalha na hidráulica, elétrica, faz tudo!; Morador de Resende.

MONTADOR DE MÓVEIS

Masculino; Experiência na área; Morador de Resende.

MOTOBOY COM MOTO PRÓPRIA

Feminino/Masculino; Moto Própria e documentação ok; Morador de Resende.

MOTORISTA DE TRATO

Masculino; Exeriência na área; CNH C; Morador de Resende.

OPERADOR DE LINHA DE MONTAGEM

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência com Produção; Morador de Resende/Itatiaia.

OPERADOR DE USINAGEM

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Curso Técnico em Mecânica/Elétrica/Usinagem em Centro de Formação Profissional; Morador de Resende/Itatiaia/BM/VR/Quatis/PR.

PEDREIRO

Masculino; Experiência na área; Morador de Resende (Faz da Barra 2 e 3).

PRODUÇÃO

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; CNH B e experiência na área de produção; Morador de Itatiaia até Volta Redonda.

RECEPCIONISTA

Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência com atendimento/vendas; Morador de Resende/Itatiaia.

RECEPCIONISTA/GERENTE DE POUSADA

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Com experiência de 2 anos na área; Morador de Resende.

REPOSITOR

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Vaga para PCD; Morador de Resende.

SERRALHEIRO OU SOLDADOR

Unisexx CNH A ou B (obrigatório) Experiência na área; Moradora de Resende.

TÉCNICO EM CFTV

Masculino; Configurar, acompanhar e realizar manutenção de equipamentos de videomonitoramento, com cabe e sem; Experiência de 1 a 2 anos na área; Morador de Resende.

TORNEIRO MECÂNICO

Masculino; Ensino Médio Completo; Curso de Torneiro Mecânico; Morador de Resende/Porto Real/Buhões.

VENDEDORA EM LOJA DE MATERIAL AUTOMOTIVO COM CNH B

Feminino; Experiência com vendas de material automotivo; Moradora de Resende.

Para se candidatar a qualquer uma destas vagas basta seguir o link para o site da prefeitura de Resende: https://resende.rj.gov.br/sine-resende