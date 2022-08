Confira algumas das vagas de emprego disponíveis na região

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 17:05 horas

Sul Fluminense – Foram divulgadas novas oportunidades de emprego pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) nesta semana. Confira as cidades da região com vagas disponíveis. Para mais informações sobre as vagas, siga os links disponibilizados.

VOLTA REDONDA

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

https://indeedhi.re/3c2lxqP

BARRA MANSA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

https://indeedhi.re/3c6Ih9g

RESENDE

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Feminino; Técnico em contabilidade; Experiência na área; Morador de Resende.

CHURRASQUEIRO

Masculino; Experiência com restaurante; Morador de Resende (Cidade Alegria).

ENCARREGADO DE PÁTIO

Masculino; Ensino Médio Completo; Morador de Resende.

INSTALADOR DE REDE COM VEÍCULO PRÓPRIO

Masculino; CNH B e Veículo Próprio; Morador de Resende.

LAVADOR DE ÔNIBUS (NOTURNO)

Feminino/Masculino; Ensino Fundamental Incompleto; Morador de Resende/Itatiaia.

SERRALHEIRO OU SOLDADOR

Unisexx CNH A ou B (obrigatório) Experiência na área; Moradora de Resende.

VENDEDOR EXTERNO

Feminino/Masculino; Morador de Resende.

Para se candidatar a qualquer uma destas vagas basta seguir o link para o site da prefeitura de Resende: https://resende.rj.gov.br/sine-resende