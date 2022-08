Confira algumas das vagas de emprego disponíveis na região

Matéria publicada em 26 de agosto de 2022, 17:18 horas

Sul Fluminense – Foram divulgadas novas oportunidades de emprego pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) nesta semana. Confira as cidades da região com vagas disponíveis. Para mais informações sobre as vagas, siga os links disponibilizados.

VOLTA REDONDA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SUPERIOR COMPLETO

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

OPERADOR DE PRODUÇÃO

RESENDE

AJUDANTE DE COZINHA

Feminino; Experiência na área; Morar perto do AlphaPark – Resende

AJUDANTE DE OBRA

Masculino; Morador de Resende.

ALINHADOR DE AUTOS

Feminino/Masculino; Ensino Fundamental Completo; Morador de Resende

ALPINISTA

Masculino; Com experiência na área; Função como Meio Oficial nas alturas; Morador de Resende/Quatis.

ARMADOR

Masculino; Experiência na área; Morador de Resende/Quatis.

ATENDENTE DE RESTAURANTE

Masculino; Experiência com restaurante; Morador de Resende (bairro próximo ao Pátio Mix).

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Feminino/Masculino; Ensino Fundamental Completo; NR33, NR 35 e CNH B; Experiência na área; Morador de Resende/Quatis/Porto Real/Barra Mansa.

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

Masculino; Experiência na área; Morador de Resende/Quatis.

CALDEREIRO

Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área e curso de NR13; Morador de Itatiaia até Volta Redonda.

CAMAREIRA DE MOTEL

Feminino; Experiência na área; Morador de Resende.

CARPINTEIRO

Masculino; Experiência comprovada em carteira; Montadar forma metálica, de madeira, forro de laje e construir andaimes; Morador de Resende/Quatis.

CHURRASQUEIRO

Masculino; Experiência com restaurante; Morador de Resende (Cidade Alegria).

CUIDADOR DE IDOSO

Feminino/Masculino; Disponibilidade para trabalhar na Serrinha do Alambari; Experiência na área; Morador de Resende.

ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área de elétrica de autos; Morador de Resende/Itatiaia/Porto Real.

GARÇOM

Masculino; Experiência na área; Morador de Resende.

GARÇONETE

Feminino; Experiência com Restaurante; Morador de Resende (Bairros Manejo e região).

INSTALADOR DE REDE COM VEÍCULO PRÓPRIO

Masculino; CNH B e Veículo Próprio; Morador de Resende.

LOGÍSTICA COM EMPILHADEIRA

Feminino/Masculino; Curso de Empilhadeira e CNH B; Morador de Resende.

MECÂNICO INDUSTRIAL

Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área e CNH B; Morador de Resende.

MEIO OFICIAL (FAZ TUDO)

Masculino; Trabalha na hidráulica, elétrica, faz tudo!; Morador de Resende.

MONTADOR DE MÓVEIS

Masculino; Experiência na área; Morador de Resende.

MOTORISTA ENCARREGADO CNH D

Masculino; Ensino Médio Completo; Morador de Resende.

OFICIAL DE OBRA – PINTOR

Masculino; Ensino Fundamental Completo; Morador de Resende.

PEDREIRO

Masculino; Experiência na área; Morador de Resende (Faz da Barra 2 e 3).

RECEPCIONISTA DE MOTEL (NOTURNO)

Masculino; Morador de Resende (bairro do Grande Paraíso).

TÉCNICO EM CFTV

Masculino; Configurar, acompanhar e realizar manutenção de equipamentos de videomonitoramento, com cabe e sem; Experiência de 1 a 2 anos na área; Morador de Resende.

TOPOGRAFIA

Feminino/Masculino; Curso Técnico em Topografia; Experiência na área; Morador de Sul Fluminense.

VENDEDOR EXTERNO

Feminino/Masculino; Morador de Resende

