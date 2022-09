Confira algumas das vagas de emprego disponíveis na região

Matéria publicada em 16 de setembro de 2022, 17:07 horas

Sul Fluminense – Foram divulgadas novas oportunidades de emprego pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) nesta semana. Confira as cidades da região com vagas disponíveis. Para mais informações sobre as vagas, siga os links disponibilizados.

VOLTA REDONDA

ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

RECEPCIONISTA – VILA SANTA CECÍLIA

AUXILIAR DE TRIAGEM – VILA SANTA CECÍLIA

RESENDE

ATENDENTE DE CINEMA

Feminino/Masculino; Ensino Fundamental Completo; Morador de Resende (bairros Paraíso/Surubi/Manejo).

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TRANSPORTE

Masculino; Curso e experiência com Excel; Experiência em Logística de Transporte; Morador de Resende até Volta Redonda.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área de Farmácia; Morador de Resende.

BANHO E TOSA (ANIMAL)

Feminino/Masculino; Curso de Banho e Tosa Animal; Morador de Resende.

BOMBEIRO HIDRÁULICO PREDIAL

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área; Morador de Resende/Itatiaia/Porto Real.

CONFEITEIRO

Feminino/Masculino; Experiência na área de confeitaria; Morador de Resende.

CONTABILIDADE

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Curso na área de Ciência Contáveis; Morador de Resende/Itatiaia/Porto Real.

ELETRICISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Masculino; Experiência em outras empresas de Ônibus; CNH D; Morador de Resende.

ESTAGIÁRIO DE PSICOLOGIA

Feminino/Masculino; Cursando Superior em Psicologia à partir do 6º período; Morador de Resende.

FISCAL DE LOJA

Masculino; Experiência na área de 1 ano na carteira; Morador de Resende.

FONOAUDIÓLOGO

Feminino/Masculino; Curso Superior de Fonoaudiólogia e Audiológia; Morador de Resende até Volta Redonda.

IMPRESSOR (ARTE FINALISTA)

Feminino/Masculino; Ensino Médio/ Técnico; Experiência na área e Curso de Corel Draw e Photoshop; Morador de Resende.

INSTALADOR DE REDE COM VEÍCULO PRÓPRIO

Masculino; Ensino Médio Completo; Não precisa de experiência e CNH B; Morador de Resende.

INSTRUTOR DE AUTOESCOLA

Masculino; CNH A/B; Curso de Instrutor de Auto Escola; Morador de Resende/Itatiaia.

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Masculino; Experiência na área; CNH B; Morador de Resende.

MOTORISTA CNH E (CARRETA)

Masculino/Feminino; Experiência na área; Morador de Resende/Itatiaia.

OPERADOR DE CALDEIRA (CAVACO)

Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área e curso de NR13; Morador de Itatiaia até Volta Redonda.

OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Masculino; Ensino Médio Completo; Com experiência em rampas; Morador de Resende.

PINTOR INDUSTRIAL

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência com pintura em reparo em peças; Morador de Resende até Volta Redonda.

PROFESSOR DE CRECHE

Feminino; Curso de Magistério ou Pedagogia; Experiência na área; Morador de Resende.

SALGADEIRO

Feminino/Masculino; Com experiência na produção de massas e recheios; Morador de Resende.

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

Feminino/Masculino; Curso Completo em Técnico em Química ou cursando; Trabalhar no Segundo Turno; Morador de Resende/Itatiaia/Quatis/Porto Real.

TOPOGRAFIA

Feminino/Masculino; Curso Técnico em Topografia; Experiência na área; Morador de Sul Fluminense.

VENDAS/TELEMARKETING

Feminino; Experiência na área; Saber mexer em sistema de informática; Morador de Resende.

VENDEDOR INTERNO

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Morador de Resende.

VIGIA COM CNH A

Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência e CNH A; Morador de Resende.

ZELADOR (TEMPORÁRIO)

Masculino; Experiência na área; Morador de Resende.

Para se candidatar a qualquer uma destas vagas basta seguir o link para o site da prefeitura de Resende: https://resende.rj.gov.br/sine-resende