Confira algumas das vagas de emprego disponíveis na região

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 17:17 horas

Região – Foram divulgadas novas oportunidades de emprego pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) nesta semana. Confira as cidades da região com vagas disponíveis. Para mais informações sobre as vagas, siga os links disponibilizados.

VOLTA REDONDA

VAGA DE CAIXA

https://www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos-em-volta-redonda-rj/caixa/4012567

BARRA MANSA

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

https://br.indeed.com/viewjob?jk=54d78f51fcd079f7&tk=1g7scg1qj2a6u001&from=serp&vjs=3

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

https://br.indeed.com/viewjob?jk=9f028edeae51c5b5&tk=1g7scg1qj2a6u001&from=serp&vjs=3

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA

https://br.indeed.com/viewjob?jk=1a1785ae9045ba36&tk=1g7scg1qj2a6u001&from=serp&vjs=3

RESENDE

AJUDANTE DE COSTUREIRO

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Com experiência como ajudante de Costura; Morador de Resende/Itatiaia.

ATENDENTE DE LANCHONETE

Feminino; Ensino Fundamental Completo; Morador de Resende.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Feminino/Masculino; Ensino Fundamental Completo; NR33, NR 35 e CNH B; Experiência na área; Morador de Resende/Quatis/Porto Real/Barra Mansa.

BALCONISTA DE FARMÁCIA

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área; Morador de Resende/Itatiaia.

CONSULTOR DE VENDAS

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Com experiência em vendas e CNH B; Morador de Resende/Barra Mansa/Volta Redonda.

COSTUREIRO

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Com experiência e Curso de Corte Costura ou Modelagem; Morador de Resende/Itatiaia.

EMPREGADA DOMÉSTICA

Feminino; 1 ano de experiência; Morador de Resende/Quatis/Porto Real/Itatiaia.

MOTORISTA CNH D

Masculino; Experiência; Morador de Resende (Bairro Fazenda da Barra).

PERFUMISTA

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Morador de Resende/Itatiaia.

VENDEDOR COM VEÍCULO PRÓPRIO

Feminino/Masculino; Experiência na área e CNH A/B; Morador de Resende.

Para se candidatar a qualquer uma destas vagas basta seguir o link para o site da prefeitura de Resende: https://resende.rj.gov.br/sine-resende