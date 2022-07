Confira as vagas de emprego disponíveis na região para essa semana

Matéria publicada em 23 de julho de 2022, 12:36 horas

Sul Fluminense – Foram divulgadas novas oportunidades de emprego pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) nesta semana. Confira as cidades da região com vagas disponíveis. Para mais informações sobre as vagas, siga os links disponibilizados.

VOLTA REDONDA

WEB DESIGNER

Profissional com experiência em desenvolvimento de artes para redes sociais, sites e material impresso e que detenha conhecimentos das ferramentas de impulsionamento no google e facebook. (https://www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos-em-volta-redonda-rj/web-designer/5975237)

ANALISTA FINANCEIRO

Ensino superior completo. Necessária experiência comprovada em carteira. Experiência na área de compras. Excel intermediário. (https://www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos-em-volta-redonda-rj/analista-financeiro/8813279)

RECEPCIONISTA

Ensino médio completo. Necessária experiência comprovada em carteira. Conhecimento básico de informática. (https://www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos-em-volta-redonda-rj/recepcionista/8797627)

BARRA MANSA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Empresa de montagem industrial admite Assistente Administrativo em Barra Mansa (Ano Bom) para atuar em Tempo integral, Comercial. (https://br.indeed.com/viewjob?jk=d597e5a80d0c89b7&tk=1g8gi0hudjrpn800&from=serp&vjs=3)

PORTO REAL

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Fábrica de carros admite Auxiliar de Logística em Porto Real (Tecnopolo) para atuar em Tempo integral, Comercial. (https://br.indeed.com/viewjob?jk=445da6f9b9923a1f&tk=1g8gi0hudjrpn800&from=serp&vjs=3)

RESENDE

AJUDANTE DE COSTUREIRO

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Com experiência como ajudante de Costura; Morador de Resende/Itatiaia.

AJUDANTE DE COZINHA

Feminino/Masculino; Experiência na área de restaurante; Morador de Resende (Bairros próximo ao Ipiranga).

AJUDANTE DE PEDREIRO

Masculino; Ensino Fundamental Completo; Morador de Resende (Fazenda Barra 2 e 3).

ARMADOR DE OBRA

Feminino/Masculino; Experiência na área; Morador de Resende.

ATENDENTE DE LANCHONETE

Feminino; Ensino Fundamental Completo; Morador de Resende.

ATENDENTE/BALCONISTA

Feminino/Masculino; Experiência com Atendimento; Morador de Resende (Bairros próximos ao Ipiranga).

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Feminino/Masculino; Ensino Fundamental Completo; NR33, NR 35 e CNH B; Experiência na área; Morador de Resende/Quatis/Porto Real/Barra Mansa.

BALCONISTA DE FARMÁCIA

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área; Morador de Resende/Itatiaia.

CAMAREIRA

Feminino/Masculino; Ensino Fundamental Completo; Experiência em Hotel; Morador de Resende/Itatiaia/Penedo.

CARPINTEIRO

Feminino/Masculino; Morador de Resende.

CHURRASQUEIRO

Masculino; Experiência com restaurante; Morador de Resende (Cidade Alegria).

CONSULTOR DE VENDAS

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Com experiência em vendas e CNH B; Morador de Resende/Barra Mansa/Volta Redonda.

COSTUREIRO

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Com experiência e Curso de Corte Costura ou Modelagem; Morador de Resende/Itatiaia.

COZINHEIRO

Feminino/Masculino; Com experiência; Morador de Resende/Itatiaia.

ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área de elétrica de autos; Morador de Resende/Itatiaia/Porto Real.

EMPREGADA DOMÉSTICA

Feminino; 1 ano de experiência; Morador de Resende/Quatis/Porto Real/Itatiaia.

ENCARREGADOR DE OBRA

Masculino; Experiência na área de obras; Morador de Resende (Morador da Faz da Barra II).

ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO

Feminino; Cursando Administração ou Ciência Contável; Morador de Resende.

FAXINEIRO

Masculino; Experiência na área; Morador de Resende.

FERRAMENTEIRO

Masculino; Experiência na área; Morador de Resende/Itatiaia.

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

Masculino; Ensino Médio Completo; 1 ano de experiência, CNH B e Curso de Manutenção ou Rede; Morador de Porto Real/Resende/Quatis.

MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (Furadeira e Roçadeira)

Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência na área; Morador de Resende/Itatiaia.

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência com mecânica de Veículos; Morador de Resende/Itatiaia/Porto Real.

MECÂNICO DE MONTADOR

Masculino; Ensino Médio Completo; 3 anos de experiência comprovada como montador; Curso de Ajustador Mecânico/Torneiro Mecânico/Presador; Morador de Resende.

MECÂNICO MOTOR DIESEL

Masculino; Experiência com motor diesel; Morador de Resende/Porto Real/Itatiaia.

MOTORISTA CNH D

Masculino; Experiência; Morador de Resende (Bairro Fazenda da Barra).

MOTORISTA DE ÔNIBUS

Feminino/Masculino; CNH D/E; Curso de Capacitação de Passageiros (antiga Resolução 168); Morador de Resende.

MOTORISTA DE TRATOR

Masculino; Exeriência na área; CNH C; Morador de Resende.

OPERADOR DE LINHA DE MONTAGEM

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência com Produção; Morador de Resende/Itatiaia.

OPERADOR DE QUALIDADE

Masculino; Experiência com produção; Morador de Resende.

PADEIRO

Masculino; Experiência em Panificação; Morador de Resende (Bairros perto do Ipiranga).

PEDREIRO

Masculino; Ensino Fundamental Completo; Morador de Resende (Fazenda Barra 2 e 3).

PEDREIRO

Masculino/Feminino; Experiência; Morador de Resende/Volta Redonda/Porto Real/Itatiaia.

PERFUMISTA

Feminino/Masculino; Ensino Médio Completo; Morador de Resende/Itatiaia.

PORTEIRO

Masculino; Ensino Médio Completo; Informática Básica; Morador de Resende.

PROFESSOR DE INFORMÁTICA

Feminino/Masculino; Técnico em Informática; Morador de Resende.

PROFESSOR DE INGLÊS

Feminino/Masculino; Ensino médio completo e Inglês Fluente; Morador de Resende.

PROMOTOR DE VENDAS

Masculino; Curso Médio Completo; Experiência na área; Morador de Resende/Itatiaia.

RECEPCIONISTA

Masculino; Ensino Médio Completo; Experiência com atendimento/vendas; Morador de Resende/Itatiaia.

SECRETÁRIA

Feminino; Ensino Médio Completo; Experiência na área; Moradora de Resende.

SERVENTE

Masculino/Feminino; Experiência; Morador de Resende/Volta Redonda/Porto Real/Itatiaia.

TÉCNICO EM HIGIENIZAÇÃO DE SOFÁ

Masculino/Feminino, CNH B, morador de Resende

TORNEIRO MECÂNICO

Masculino; Ensino Médio Completo; Curso de Torneiro Mecânico; Morador de Resende/Porto Real/Buhões.

VENDEDOR COM VEÍCULO PRÓPRIO

Feminino/Masculino; Experiência na área e CNH A/B; Morador de Resende.

VENDEDOR EXTERNO COM CNH A

Masculino; Experiência com vendas externas; Curso de Atendimento e Vendas; Morador de Resende.

Para se candidatar a qualquer uma destas vagas basta seguir o link para o site da prefeitura de Resende: https://resende.rj.gov.br/sine-resende