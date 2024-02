Confira escalação do Voltaço para enfrentar a Portuguesa no Raulino

Volta Redonda – O time do Voltaço já está escalado para enfrentar a Portuguesa, às 18h10, em partida válida pela nona rodada do Cariocão, no Raulino de Oliveira.

O jogo marcará a reestreia de Rogério Corrêa no comando técnico do clube e será muito importante para manter viva as chances de classificação para a Taça Rio, caso o Esquadrão de Aço vença o confronto.

O Voltaço irá a campo com a seguinte formação: Paulo Henrique, Wellington Silva, Augusto e Michel, Sanchez, Henrique Silva, Robinho e Thiago Alagoano, Vini Moura, MV e Italo Carvalho – Técnico: Rogério Corrêa.

Já a Portuguesa está escalada com o seguinte time: Dida, Joazi, Guerra, Wellington Cézar e Pará, Coppeti, João Paulo e Rosa, Miguel, Patrick e Romarinho – Técnico: João Carlos