Confira o que abre e fecha no feriado prolongado

Matéria publicada em 28 de outubro de 2022, 22:26 horas

Barra Mansa e Volta Redonda terão ponto facultativo nas repartições públicas municipais na segunda-feira (31). Dia de Finados é celebrado na quarta (2/11)

Barra Mansa e Volta Redonda – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na segunda-feira (31), pelo Dia do Servidor Público. Através da Lei 2048/1986, na cidade a data é comemorada na última segunda-feira de outubro de cada ano; no calendário nacional é celebrada em 28/10. Devido ao Dia de Finados, 2 de novembro, o ponto facultativo também vale para o dia 1° do próximo mês. Serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão. A Prefeitura de Volta Redonda também montou um esquema especial para manter os serviços essenciais funcionando.

Em Barra Mansa, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Central de Ambulância, Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Municipal, e Delegacia funcionarão normalmente. Hospital da Mulher, Defesa Civil, Hemonúcleo e Conselho Tutelar funcionarão em esquema de plantão.

Já os setores operacionais e de manutenção do Saae-BM funcionarão normalmente. A parte administrativa terá esquema de plantão. A medida visa a manutenção de serviços como o abastecimento de água, o tratamento de esgoto e a coleta de lixo.

O cidadão que tiver problemas com o abastecimento e vazamentos, assim como outros serviços de urgência, pode entrar em contato com a autarquia através dos números 115 ou (24) 3512-4333. Esse atendimento também será mantido pelo WhatsApp (24) 99876-3526 e pelo serviço da ouvidoria no telefone (24) 3028-9944.

A Prefeitura de Volta Redonda também montou um esquema especial para manter os serviços essenciais funcionando.

Confira a programação entre os dias 29/10 e 02/11:

– Espaços Culturais: o Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, estará aberto ao público na segunda e na terça-feira, dias 31/10 e 1º/11, das 12h às 19h. Na quarta-feira, dia 2, o espaço estará fechado, reabrindo normalmente na quinta, dia 3.

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni e o Memorial Zumbi dos Palmares, também localizados na Vila Santa Cecília, estarão fechados no período, assim como o memorial dos Ex-Combatentes, no bairro Sessenta.

– ZooVR: ficará aberto ao público todos os dias, das 8h às 16h30. Na segunda-feira fecha para manutenção, com acesso somente para os participantes do projeto “Pesque e Não Pague”.

– Saae-VR: vai operar em regime de plantão. Quem tiver problemas com esgoto ou abastecimento de água pode ligar para o número 115.

– Cemitério e Funerária Municipal: o Cemitério Bom Jardim Isidório Ribeiro, no Retiro, estará aberto das 7h às 17h. A Funerária Municipal funciona em regime de plantão durante 24h, todos os dias.

– Coleta de lixo e Coleta Seletiva: a coleta de lixo funcionará normalmente no feriado. Já a coleta seletiva não funcionará.

– Educação: não haverá aula na rede municipal de ensino neste período.

– Hospitais: funcionarão normalmente.

– UBS e UBSF: não abrirão de 29/10 a 2/11/2022, exceto a UBSF 249 – que devido às obras no Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto) – permanecerá aberta, das 7h às 19h, para atendimento a casos leves. A central de testagem para Covid-19, localizada no antigo Laboratório Municipal, no Hospital Dr. Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado, funcionará todos os dias das 7h às 19h.

– Esporte e Lazer: a Arena Esportiva não funcionará. O Parque Aquático não funcionará na segunda-feira (31), já que tradicionalmente é dia de limpeza. E nos dias 1º e 2 de novembro, funcionará apenas para lazer das 8h às 17h.

– Ônibus Elétricos do Tarifa Comercial Zero: Segunda (31) e terça-feira (1º), funcionamento normal. Na quarta (2), o transporte não irá funcionar.