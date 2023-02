Confira o que vai rolar na reta final do carnaval - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2023, 10:39 horas

Entre esta segunda (20) e quarta-feira (22), cidades da região continuam com programação cheia de atrações

Sul Fluminense – Depois de um final de semana repleto de atrações, o carnaval da região não para. Quem resolveu ficar no Sul Fluminense para aproveitar os dias de folia ainda tem uma programação com vários blocos e shows para manter o pique até a quarta-feira de cinzas, e um pouco além.

Abaixo, o DIÁRIO DO VALE compartilha o que está agendado nas cidades para a reta final do carnaval.

VOLTA REDONDA

Segunda-feira (20)

Bloco “Nós na Rua com Sabor de Mel”, às 15h, Rua Campos – Biblioteca Comunitária, bairro Siderlândia;

Terça-feira (21)

“Bloco do Lençol”, às 15h, Praça Brasil, Vila Santa Cecília;

Bloco “Nós na Rua com Sabor de Mel”, às 15h, Rua Campos – Biblioteca Comunitária, bairro Siderlândia;

Sábado (25)

Bloco “Arrastão do Conforto”, às 15h, Rua 235 – bairro Conforto;

5 de março

“Bloco dos Cria de Santa Cruz”, às 15h, Av. dos Ex-Combatentes, bairro Santa Cruz.

BARRA MANSA

Segunda-feira (20)

Calçadão Dama do Samba, às 14h: Bloquinho Mamãe Eu quero Sambar, Grupo Partido a Mais, Chegada do Bloco do Boi e Bateria Super Show

Terça-feira (21)

Calçadão Dama do Samba, às 14h: Bloquinho Mamãe Eu quero Sambar, Banda Guerra, Chegada do Bloco do Boi e Bateria do Salgueiro

Blocos

Segunda-feira (20)

Bloco do Boi – 16h – Roberto Silveira

Terça-feira (21)

Arrastão do Povão – meio-dia – Vista Alegre

Bloco do Boi – 16h – Roberto Silveira

BARRA DO PIRAÍ

Segunda-feira (20)

21h – Shows de Of do Samba e Melanina Carioca

21h – GRES Sai de Baixo

Concentração: Largo da Feira

22h – Bloco Vai Quem Quer

Concentração: Largo da Feira

23h – Bloco Sem Compromisso

Concentração: Largo da Feira

Terça-feira (21)

16h – Show de Pocah e Bloco Caçarola Samba Show

16h – Bloco Você Veio Porque Quis

Concentração: Largo da Feira

17h – Bloco Largo da Feira mas Não Largo do Copo

Concentração: Largo da Feira

21h – Bloco Balanço do Areal

Concentração: Largo da Feira

PIRAÍ

Segunda-feira (20)

15h – Bloco da Apae, Matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

18h – No Embalo do Rei

20h – Asa de Rato, Los Tigres, Não Dou Beijo Sem Abraço

23h – Banda Guerra

Em Arrozal

15h – Matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

20h – Bloco da Laura

23h – Banda A Base

Terça-feira (21)

15h – Matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

18h – Só Caminha

20h – Pinga In Nóis e Nação Rubro Negra

23h – Banda Interlig

Em Arrozal

15h – Matinê com grupo de animadores da “Tia Ana Banana”

20h – Bloco da Laura

23h – Banda Guerra

PINHEIRAL

Segunda-feira (20)

Praças Brasil e Teixeira Campos

16h – Bloco Tia Ana Banana e recreação infantil

18h – DJ Carlão

22h – Banda Interlig

Rua Tancredo Neves

17h – Blobo Vem Como Pode

Quadra de esportes do bairro Paraíso

15h – Bloco Quem Não Aguenta Bebe Leite

Terça-feira (21)

Praças Brasil e Teixeira Campos

16h – Banda Mistura Carioca

18h– DJ Ratus

22h – Banda Mistura Carioca

Rua Tancredo Neves

13h – Bloco Seu Larga Tu Mama?

19h – Bloco Amigos do Vasco da Gama

PARATY

Segunda-feira (20)

Avenida Roberto Silveira

19h30 – Acadêmicos do Tatuapé

21h30 – Bloco Paraty do Amanhã

23h30 – Bloco Meninos do Pontal

Centro Histórico

19h às 23h30 – Bloco do Damião (concentração no Largo de Santa Rita)

20h30 – Banda Santa Cecília e Bonecos do Arrastão do Jabaquara (concentração na Casa da Música)

Praça da Matriz

13h às 18h30 – Matinê – Carnaval Caiçara

13h às 17h – Brincando com arte e DJ Seletor Z

17h – Show Iandê Curumim

Quadra da Matriz

19h – DJ Vinícius

Praia do Jabaquara

14h – Bloco Mangueira

16h – Bloco Vamos Que Tô

Trindade

17h – Samba dos Amigos

21h – Rezende Folia

Paraty-Mirim

21h – Samba da Benção

Tarituba

21h – Carlos Kbelo

Prainha de Mambucaba

17h – Soul Batuque

21h – Grupo Chega Mais

Mangueira

13h – Matinê Para Ti (Cia. Turma em Cena)

Terça-feira (21)

Avenida Roberto Silveira

21h30 – Bloco Tribo do Samba

23h30 – Bloco Mangueira

Centro Histórico

19h – Cortejo Bloco Carnaciranda (concentração na Praça da Matriz)

20h30 – Banda Santa Cecília e Bonecos do Arrastão do Jabaquara (concentração na Casa da Música)

Praça da Matriz

13h – Matinê Brinca Comigo

Quadra da Matriz

19h – DJ Bebeto

Praça do Jabaquara

14h – Bloco Paraty do Amanhã

16h – Bloco Arrastão do Jabaquara

Trindade

18h – Trio Maria Aurora

Paraty-Mirim

18h – Grupo Chega Mais

Tarituba

18h – Rezende Folia

Prainha de Mambucaba

18h – Carlos Kbelo

Ribeirinho

13h – Matinê Para Ti (Cia. Turma em Cena)

QUATIS

Segunda-feira (20)

21h – DJ Vinny Alves

22h – Banda Filhos da Guanabara

00h30 – DJ Vinny Alves

Terça-feira (21)

21h – Charanga da Alegria

22h – DJ Vinny Alves

23h – Baile da Mari

01h30 – DJ Vinny Alves

Programação dos distritos

Domingo (19)

Falcão

19h – Charanga da Alegria

Segunda-feira (20)

São Joaquim

17h – Charanga da Alegria

19h – DJ Vinny Alves

RESENDE

Segunda-feira (20)

Parque de Exposições

14h – Som mecânico

15h – Show com Grupo Nosso Lema

17h – Show com Letty

Terça-feira (21)

Praça Oliveira Botelho

13h30 – Som Mecânico

14h30 – Desfile do Bloquinho

15h30 – Apresentação do Samba do Bloquinho

16h – Concurso de fantasia infantil

17h- Apresentação da Bateria do Brega

17h30 – Show com Pedro Jr