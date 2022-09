Confira os métodos de inscrição para a 30ª Trilha da Meia-Noite

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 14:36 horas

Volta Redonda – A 30ª Trilha da Meia-Noite será realizada de 16 a 18 de setembro, com abertura no estacionamento do Shopping Park Sul e em seguida concentração na Praça Brasil na Vila Sta. Cecília.

As largadas serão no sábado, dia 17, nos seguintes horários:

13h – Passeio 4×2 e 4×4

14h – Trilha de Moto

16h – Trilha de Bike

18h – Rally de Regularidade 4×4

As inscrições podem ser feitas pelo Instagram @trilhadameianoite

Informações pelos telefones (24) 99999-4102 ou (24) 99274-8570

Há trinta e sete anos, o Jeep Clube de Volta Redonda realiza a Trilha da Meia-Noite, considerada um dos maiores eventos Off-Road do Estado do Rio de Janeiro, com a participação de centenas de competidores com jipes, motos e bikes.

Essa tradicional competição conta com a presença maciça das famílias da região sul fluminense, que vão sentir de perto a adrenalina das provas, torcer pelos pilotos e conhecer suas possantes máquinas.

O Jeep Clube de VR é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1982, com principal objetivo de integrar e promover o companheirismo entre os amantes do off-road, preservar o meio ambiente e desenvolver trabalhos sociais com atividades filantrópicas em parceria com entidades assistenciais.