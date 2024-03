Confira prazos limites para declarar o IRPF 2024

País – O prazo de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2024 começa no dia 15 de março e vai até 31 de maio. A Receita Federal divulgou nesta quarta-feira (6) as regras para a declaração com ano-base 2023.

O programa de declaração do Imposto de Renda será liberado para download também a partir do dia 15 de março, com versões para desktop e celular com sistema Android e iOS.

A entrega da declaração do IRPF será obrigatória para quem em 2023 recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90.

Também é obrigatório a declarar quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis exclusivamente na fonte que ultrapassaram R$ 200 mil, ante os R$ 40 mil do ano passado; quem obteve receita bruta da atividade rural de R$ 153.199,50, contra R$ 142.798,50 em 2022; quem tinha posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, superior a R$ 800 mil, até 31 de dezembro de 2023.

Quem não entregar dentro do prazo fixado, está sujeito a multa mínima de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 20% do Imposto sobre a Renda devido.

Fonte: Agência Brasil