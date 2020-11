Confirmada a nona morte por Covid-19 em Quatis

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 12:21 horas

Quatis – A Secretaria de Saúde de Quatis informou, que na madrugada desta quinta-feira, dia 26, foi registrado o nono caso de morte causada pela Covid-19, no município. Trata-se de um homem, de 58 anos, que sofria de Hipertensão e osteoartrite.

Segundo a secretaria, o morador deu entrada no Hospital São Lucas no dia 9 de novembro e foi transferido, no dia seguinte, para o Hospital Regional Zilda Arns, onde morreu.