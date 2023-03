Conforto e Elegância - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 16:01 horas

Por Viviane Fioravante

A elegância sempre está ligada ao conforto, nas passarelas e no dia a dia de muita gente o termo “conforto” tem aparecido constantemente. Na verdade, quando trazemos a importância do conforto para o nosso guarda roupa, geralmente ligamos à roupas esportivas ou “aos pijamas de ficar em casa”, porém o conforto quando ligado a moda traz a necessidade de se sentir confortável para estar elegante.

Primeiramente, o conforto das peças está ligado a como elas se encaixam no seu corpo, se estão dentro da sua medida, se é o tipo de roupa que você já está acostumada, e acima de tudo, não permitir usar o que não te deixa confortável.

Sobre a elegância, devemos entender que ela não se refere com idade, tipo de corpo ou estilo de vestir, pois não conseguimos nos sentir elegantes quando estamos desconfortáveis. O legal é você se conhecer e saber qual roupa fica melhor em você.

Acreditar que o look que você está usando te faz se sentir bem e é o que você realmente quer vestir é o primeiro passo. O conforto e elegância começam antes mesmo de qual tecido, corte, estilo e etc.

Uma pergunta: Você se sente desconfortável quando se veste? O conforto pode chegar pra você de várias formas, nos looks, na confiança e também na forma que você está se sentindo no dia. Quero destacar aqui que existe algo a ser esclarecido: tecidos, cortes, não traduzem conforto: existem moletons e pijamas que podem ser desconfortáveis.

O jeito que nos vestimos influencia na forma como iremos nos comportar no decorrer do nosso dia. A partir do momento em que nos sentimos confortáveis com a roupa que estamos usando, nos tornamos mais confiantes.

Quando nos vestimos de maneira que nos agrada e nos faz confortável, conseguimos desenvolver a nossa autoestima.

Invista em você e em tudo que te faz feliz, assim, você estará se transformando de dentro para fora e adquirindo o amor próprio.