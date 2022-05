Confronto armado entre PMs e criminosos termina com dois mortos em Angra dos Reis

Matéria publicada em 29 de maio de 2022, 06:59 horas

Angra dos Reis – Dois homens, não identificados, morreram no sábado (28) após uma troca de tiros com policiais militares e criminosos, em Angra dos Reis. Um grupo de homens jogou granadas caseiras quando a viatura da PM chegou no bairro Sapinhatuba II.

Os PMs explicaram que foram a localidade em apoio a uma equipe de policiais civis que foi cercada por traficantes. Nenhum policial ficou ferido.

Os policiais militares revidaram a agressão e conseguiram afugentar o bando. Após o cessar fogo, os agentes encontraram os dois homens mortos.

Uma pistola, uma granada de fabricação caseira e certa quantidade de drogas estavam perto dos corpos. O material foi recolhido pelos PMs e levado para a Delegacia de Angra dos Reis.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis.