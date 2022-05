Confronto armado entre PMs e criminosos termina com um preso no Santa Cruz

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 09:03 horas

Volta Redonda – Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos terminou com um jovem preso, em Volta Redonda. O confronto armado foi domingo (29) na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz.

Ao chegarem à localidade, os agentes foram recebidos a tiros por um grupo de desconhecidos. Os PMs revidaram os disparos. Na fuga, os agentes conseguiram deter um dos supostos atiradores.

Foram apreendidos 80 pinos de cocaína, um rádio, celular e R$ 70. Não houve feridos.

A ocorrência da PM foi registrada na Delegacia de Volta Redonda.