Confronto durante festa clandestina teve quase 100 tiros disparados

Matéria publicada em 6 de junho de 2020, 07:18 horas

Barra Mansa – O confronto entre Policiais Militares e suspeitos de tráfico, que organizaram uma festa clandestina, na última quinta-feira, dia 4, teve quase 100 disparos feitos por armas de fogo. A informação foi dada por um policial que ajudou a montar a operação, que acabou com três suspeitos mortos.

O armamento usado pelos policiais e o que foi apreendido na operação, realizada em um sítio no Condomínio Moinho de Vento, é considerado pesado. Somente por parte da polícia, foram feitos 65 disparos de fuzil. Os PMs usaram dois fuzis .762 e outros dois fuzis .556.

Com os suspeitos mortos, foram apreendidas três pistolas, que foram usadas para atacar os policiais, que chegavam à festa para averiguar uma denúncia. Os suspeitos tinham duas pistolas Glock 9mm de fabricação australiana e uma pistola Champion Springfield Armory. Todas estava. Praticamente descarregadas, com 7, 4 e 3 munições restantes no pente quando foram encontradas. Uma das tinha o Kit Roni, que permite disparos de rajadas quando acoplado a uma pistola.

“Foi um confronto pesado”, disse um policial.

O caso

Policiais Militares receberam a informação de que traficantes do bairro Eucaliptal teriam alugado um sítio, no Condomínio Moinho de Vento, para realização de um festa clandestina. No local, segundo a denúncia, haveria drogas sintéticas e música eletrônica. Um detalhe na denúncia ajudou os policiais a se prepararem para o pior: muitos dos frequentadores estavam fortemente armados.

Os PMs cercaram o sítio, mas foram atacados quando descobertos. Houve revide e os homens fugiram para uma área de mata, onde o confronto se intensificou. Após cessar fogo, os três suspeitos foram achados caídos ao solo, com graves ferimentos e não resistiram.