Confronto entre PM e suspeitos de tráfico termina com três mortos em Angra dos Reis

Matéria publicada em 11 de setembro de 2022, 10:39 horas

Angra dos Reis – Neste sábado (10), três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas morreram em um confronto a tiros com policiais militares, no bairro Sapinhatuba 2, em Angra dos Reis.

Segundo a PM, os policiais enfrentaram pelo menos 10 homens armados quando faziam patrulhamento.

Quanto o tiroteio cessou, os suspeitos foram encontrados e chegaram a ser levados ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiram.

Uma pistola e sacolas plásticas contendo drogas foram apreendidos. Ninguém foi preso.